Baden Rinos machen es zweistellig – EV Ravensburg ist chancenlos

Im ersten Heimspiel der Saison in der Eishockey-Regionalliga ist der EV Ravensburg gegen den ESC Hügelsheim chancenlos gewesen. Die routinierten Baden Rhinos dominierten die ersten beiden Drittel und gewannen souverän mit 10:4 (3:0, 2:0, 5:4). In einem wilden Schlussabschnitt fand der EVR zu seinem Spiel und brachte die Gäste trotz eines 0:5-Rückstands nochmals in Verlegenheit.

Ravensburg begann vorsichtig, machte jedoch bereits nach drei Minuten den ersten entscheidenden Fehler. Ein Pass im eigenen Drittel landete bei Hügelsheim. Kapitän Daniel Steinke ließ sich das Geschenk nicht entgehen und traf zum 1:0. Der EVR konnte sich kaum vom Druck der Nashörner befreien. In der sechsten Minute erhöhte Björn Groß auf 2:0. In doppelter Überzahl brauchten die Gäste in der neunten Minute nur 13 Sekunden, um durch Denis Majewski zum 3:0 zu kommen. Erst nach knapp zehn Minuten tauchte Ravensburg erstmals gefährlich vor dem ESC-Tor auf – ein Schuss von Pablo Koidl ging knapp vorbei.

Nach einem ersten Drittel zum Vergessen kam der EVR engagierter in den zweiten Abschnitt. Doch Hügelsheims Topstürmer Martin Vachal, der viermal traf, tauchte nach gut einer Minute alleine vor EVR-Goalie Matteo Calvi auf und erzielte das 4:0. In Überzahl legte Vachal kurz darauf das 5:0 nach – für Ravensburg war es schon eine fast hoffnungslose Lage.

Der EVR zeigte jedoch Moral und fand zunehmend in sein Kombinationsspiel. In der 27. Minute klatschte die Scheibe an den Pfosten, in der 32. Minute scheiterte Marcel Mezler an Hügelsheims Goalie Max Häberle. Im Schlussabschnitt kam Ravensburg schließlich tatsächlich zurück. Marian Eisenbarth fälschte in Überzahl einen Schuss von Richard Seba zum 1:5 ab. Knapp drei Minuten später verkürzte Mezler auf 2:5. Es gab jetzt zahlreiche Strafen, in Überzahl keimte beim EVR Hoffnung auf. Allerdings verloren die Ravensburger an der blauen Linie den, Denis Majweski schloss den starken Konter in Unterzahl mit dem 6:2 ab.

Es folgte ein munteres Spiel, das die rund 150 Zuschauer in der CHG-Arena wenigstens noch ein bisschen erfreute. Pablo Koidl in Überzahl und Mezler in Unterzahl trafen für Ravensburg. Vachal schraubte das Ergebnis in der 58. Minute noch in zweistellige Höhe. Gegen die Routiniers waren die EVR-Spieler an diesem Abend einfach nicht gewachsen.