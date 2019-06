Bad Wurzach braucht Schützenhilfe

Noch vor drei Wochen hatte die halbe Fußball-Kreisliga A I Chancen auf die Meisterschaft beziehungsweise den Relegationsplatz. Wenn nun am Samstag um 15.30 Uhr der 26. und letzte Spieltag angepfiffen wird, können nur noch der SV Bergatreute und die TSG Bad Wurzach Meister werden. Eine Restchance auf den Relegationsplatz hat die SG Baienfurt. Der SV Wolpertswende, der SK Weingarten und der TSB Ravensburg kämpfen um den Abstiegsrelegationsplatz, sollte es nicht zu Verschiebungen kommen.

Der Kampf um die Meisterschaft

Die eindeutig besseren Karten im Kampf um die Meisterschaft und den damit direkten Aufstieg in die Bezirksliga hat der SV Bergatreute. Der SVB spielt bei der SGM Waldburg/Grünkraut (Spiel findet in Grünkraut statt) und ist dort der klare Favorit. Aufgrund des um zehn Tore besseren Torverhältnisses reicht Bergatreute im Prinzip ein Unentschieden, da die TSG Bad Wurzach ansonsten mit elf Toren Unterschied gewinnen müsste. „Wir haben in der Winterpause als Tabellendritter gesagt, dass wir alles versuchen wollen, um noch weiter nach vorne zu kommen. Dies haben wir bisher geschafft“, sagt Bergatreutes Trainer Reinhold Bloching. „Wir sind aber noch nicht durch. Wir müssen das Spiel hochkonzentriert angehen und müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Bringen wir diese Stärken auf den Platz, bin ich sehr optimistisch. Aber man muss gegen jeden Gegner 100 Prozent bringen, um am Ende erfolgreich zu sein.“

Die TSG Bad Wurzach hat eine vorzeitige Meisterschaft des SV Bergatreute am letzten Spieltag trotz eines 0:1-Rückstandes in Vogt verhindert und hofft nun am letzten Spieltag noch auf die große Überraschung. „Wie auch in der Vorwoche müssen wir auch am letzten Spieltag erst mal unsere eigenen Hausaufgaben erledigen. Gelingt uns dies, haben wir den Relegationsplatz sicher, was auch schon ein toller Erfolg wäre“, meint TSG-Trainer Roman Hofgärtner. „Sollte uns Bergatreute dann etwas anbieten, werden wir zu Stelle sein.“ Mut machen könnte der TSG die Bergatreuter Bilanz gegen die SGM Waldburg/Grünkraut. In bislang drei Aufeinandertreffen gelang dem SVB noch kein Sieg (1:1, 3:4, 0:0). Sollte die TSG Bad Wurzach ihrerseits das Heimspiel gegen den TSB Ravensburg verlieren, droht bei einem Sieg der SG Baienfurt der Verlust des Relegationsplatzes.

Der Kampf um den Klassenerhalt

Derzeit gibt es zwei direkte Absteiger und der Drittletzte spielt in der Relegation. Im Moment würden der TSB Ravensburg (zehn Punkte) und der SK Weingarten (elf) direkt absteigen, der SV Wolpertswende (zwölf) könnte sich in der Relegation gegen den Zweiten der Kreisliga B II (aktuell der SV Ankenreute) noch retten. Gewinnt der SV Wolpertswende sein Heimspiel gegen den SV Vogt jedoch nicht, könnten Weingarten (spielt in Aulendorf) und Ravensburg noch Boden gutmachen. Sollte der SV Oberzell direkt aus der Landesliga absteigen, könnte sich die Lage ändern. Dann würde eventuell der Viertletzte (SGM Waldburg/Grünkraut) in die Relegation müssen, was zusätzlich Brisanz in die Spiele um die Meisterschaft bringt.