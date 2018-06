Bad Waldsee steigt nach Formfehler ab

Eigentlich hat der FV Bad Waldsee vergangene Woche eine bescheidene Saison doch noch mit einem Erfolg beendet. In der Relegation schaffte der FV durch einen 4:1-Sieg nach Verlängerung gegen den TSB Ravensburg den Klassenerhalt. Doch am Montag urteilte das Sportgericht des Fußball-Bezirks Bodensee: Bad Waldsee verliert am Grünen Tisch und steigt ab.

In der 106. Minute wechselte Bad Waldsees Trainer Sascha Ebenhoch im Relegationsspiel in Baindt aus. Für Johannes Geillinger kam Thomas Kytka. Der 52-Jährige wurde extra für die Relegation reaktiviert und wurde unter dem lauten Jubel der Bad Waldseer Fans eingewechselt. Doch Kytka hätte überhaupt nicht spielen dürfen. In seiner Statistik dieser Saison stehen zwölf Einsätze beim TSV Hochdorf in der Kreisliga B II (Staffel Riß). In der Verbandsspielordnung steht allerdings unter Paragraf 11c: „An Aufstiegsspielen, Relegationsspielen oder über den Rahmen der allgemeinen Verbandsspielrunde hinausgehenden Qualifikationsspielen darf kein Spieler teilnehmen, der zu einem Verein übergetreten ist und der nicht mindestens an zwei Spielen der ersten Mannschaft dieses Vereins der allgemeinen Verbandsspielrunde teilgenommen hat oder nicht für mindestens zwei Spiele der allgemeinen Verbandsspielrunde spielberechtigt gewesen wäre.“

Das war bei Kytka offensichtlich nicht der Fall. Und so urteilte auch das Sportgericht. „Das Spiel ist gemäß §48 SpO dem Verein TSB Ravensburg mit 3:0 Toren als gewonnen und dem Spielgegner entsprechend als verloren zu werten“, heißt es in der Urteilsbegründung, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Das bedeutet: Der FV Bad Waldsee spielt in der kommenden Saison nur noch in der Kreisliga B, der TSB Ravensburg steigt doch noch in die Kreisliga A auf.