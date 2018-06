Bad Waldsee muss in die Relegation

Am 26. und letzten Spieltag der Kreisliga A (Staffel 1) feierte der SV Fronhofen mit einem 4:2-Sieg gegen Wolfegg die Meisterschaft, welche bereits eine Woche zuvor gesichert wurde. Der Tabellenzweite Vogt blieb auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen und schoss sich beim 2:0-Erfolg in Molpertshaus für die Aufstiegsrelegation warm. Der SV Reute krönte seine erfolgreiche Rückrunde mit dem Derbysieg in Bad Waldsee, wo sich der FV in die Relegation zitterte.

SV Fronhofen – SV Wolfegg 4:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 4:1 Sebastian Jehle (35., 54., 59., 64.), 1:1 Thomas Heinzelmann (51.), 4:2 Joachim Heinzelmann (79.). – Der Spielbeginn verlief eher schleppend. Beide Mannschaften gestalteten das Spiel ausgeglichen und ohne das letzte Risiko. Erst nach einer guten halben Stunde nutzte der SVF eine der wenigen Möglichkeiten zum 1:0. Wolfegg kam dann besser aus den Kabinen und erzielte nur kurz nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich. Die Antwort kam prompt in Form von Sebastian Jehle – mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten entschied er das Spiel in Lewandowski-Manier.

FV Molpertshaus – SV Vogt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Ardit Mjekici (70., ST), 0:2 Philipp Deihle (86.). – Molpertshaus verabschiedet sich mit guter Leistung aus der Kreisliga A. Gegen den Tabellenzweiten aus Vogt hielt der schon festgestandene Absteiger in der ersten Halbzeit gut dagegen. Als gegen Mitte der zweiten Hälfte beim SV Vogt die bis dahin für die Relegation geschonten Leistungsträger das Spielfeld betraten, kam der SVV zu mehr Spielanteilen. In der Folge fiel das 1:0 nach einem Strafstoß. Tor zwei kurz vor dem Schlusspfiff war die Entscheidung.

TSG Bad Wurzach – TSV Berg II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Florian Metzler (40.), 2:0 Claudius Hofgärtner (50.), 3:0, 4:0 Nicolas Linge (58., 73.). – Die erste Halbzeit war bis zum ersten Treffer kurz vor der Pause geprägt von Chancen auf beiden Seiten. Besonders nach dem Seitenwechsel bewies die TSG Bad Wurzach aber, warum sie lange als Aufstiegsfavorit gehandelt wurde. Innerhalb einer Viertelstunde erhöhte der Tabellendritte auf 3:0 und ließ den Gästen aus Berg so nicht den Hauch einer Chance.

SG Baienfurt – SGM Waldburg/Grünkraut 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Patrick Kupfahl (82.). – Die SGM, die lange Zeit im Abstiegskampf stand, fand in Baienfurt ein versöhnliches Saisonende. Die Partie war von Zweikämpfen geprägt und Torchancen waren eher selten. Kurz vor Ende zeigte die SGM Waldburg/Grünkraut den größeren Willen, die Partie für sich zu entscheiden.

SV Blitzenreute - SV Bergatreute 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Noah Rupp (38.), 0:2 Tobias Peter (65.), 1:2 Nico Müller (79.). – Für keine der beiden Mannschaften war in der Tabelle noch etwas möglich. Entsprechend zäh verlief ein großer Teil der ersten Halbzeit. Rupp brachte die Gäste kurz vor der Pause dann sehenswert in Führung. Diese verdiente sich der SVB in der zweiten Halbzeit und belohnte sich später mit dem zweiten Tor. Blitzenreute machte das Spiel mit dem Anschlusstreffer nochmals spannend, der Ausgleichstreffer wäre dann aber glücklich gewesen.

FV Bad Waldsee – SV Reute 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Schmid (4.), 1:1 Matthias Harfmann (55.), 1:2 Timo Schüle (74.). – Schon nach vier Minuten ging der FV aufgrund eines Abwehrfehlers in Führung. Danach spielte Reute besser auf und drängte auf den Ausgleich, der allerdings erst in Halbzeit zwei fallen sollte. Die Führung wurde eine Viertelstunde lang geschickt verteidigt und über die Zeit gebracht. Reute belohnt sich für eine starke Rückrunde unter Trainer-Youngster Madlener mit dem Klassenerhalt und einem Derbysieg.

FG 2010 WRZ – SK Weingarten 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Hamza Cümert (6.), 0:2 Umut Yertürk (27.), 1:2 Alexander Metzler (30.), 2:2 Maximilian Feist (48.), 3:2 Daniel Pfefferkorn (67.), 4:2 Alexander Schmidt (89.). – Die erste halbe Stunde dominierte der SK Weingarten. Nach dem zweiten Gegentreffer in der 27. Minute spielte die FG dann aber wie ausgewechselt und drehte die Partie. Wenige Augenblicke vor Schlusspfiff fiel mit dem 4:2 die verdiente Entscheidung seitens der FG 2010.