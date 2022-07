Bachelorette: Keine weitere Rose für Kandidat aus Ravensburg

In Folge vier der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ hatte es zwischen ihnen noch gefunkt, nun muss er gehen: Der Ravensburger Umut Tekin hat in Folge sechs keine weitere Rose von Sharon Battiste bekommen. Die 30-Jährige verguckte sich in zwei andere Männer. Tekin nahm die Entscheidung gelassen. Bei seinem letzten Gruppendate mit ihr hielt er sich zurück – nicht aber in einem Streit mit zwei anderen Kandidaten.

Bachelorette Sharon Battiste hat fünf Männer zum gemeinsamen Kanufahren eingeladen. Unter ihnen war auch Umut Tekin (2. v. r.). (Foto: RTL)

„Ich habe heute kaum was von ihr gehabt“, sagte Tekin nach einem Gruppendate mit der Bachelorette. Diese hatte Tekin und vier weiter Männer zum Kanufahren in einer Bucht der thailändischen Insel Phuket eingeladen. Statt mit Tekin teilte sich Battiste ein Boot mit zwei seiner Mitstreiter. Tekin sagte, er habe sich gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Die Bachelorette hingegen war überrascht von seiner Zurückhaltung. „Ich weiß nicht, was gerade mit ihm los ist“, sagte Battiste.

Ravensburger im Streit mit Kontrahenten

Auch in der Nacht der Rosen suchte Tekin nicht das Gespräch mit der Bachelorette. Stattdessen kam es zu einem kurzen Streit mit seinem Kontrahenten Emanuell Weissenberger aus München. Dieser soll Tekins weiße Hose dreckig gemacht haben. Als Tekin ihm klar machte, dass ihn das störe, reagierte Weissenberger mit den Worten: „Jetzt kommt dein wahres Gesicht.“ Tekin habe respektlos mit ihm gesprochen. Tekin wiederum störte sich an der Aussage des Münchners.

Am Ende wurde auch noch Lukas Baltruschat aus Hamburg in den Streit hineingezogen, der eigentlich nur schlichten wollte. Die Bachelorette bekam von all dem nichts mit. Sie erkannte in dieser Nacht, dass sie für zwei Männer gleichzeitig empfindet. Das habe sie „emotional überrollt“. Sie fühle sich sowohl zu Lukas Baltruschat als auch zu Jan Hoffmann aus Hannover hingezogen. Diese beiden und noch vier weitere Kandidaten haben noch die Chance, Battiste näher kennenzulernen. Dafür werden sie Phuket verlassen.

Zwischen Umut Tekin (links) und Emanuell Weissenberger kommt es in Folge sechs der RTL-Kuppelshow zum Streit. (Foto: RTL)

Umut Tekin aus Ravensburg bekam keine weitere Rose überreicht. „Du bist trotzdem nach wie vor eine wundervolle Frau“, sagte der 25-Jährige, als er sich von der Bachelorette verabschiedete. Im Interview mit RTL verriet er, dass er noch eine Weile braucht, bis das Kribbeln in seinem Bauch verschwindet. In Folge vier der Kuppelshow hatte er die Bachelorette bei einem Gruppendate im Dschungel fast geküsst. In Folge fünf aber bekam der Ravensburger weder ein Einzel- noch ein Gruppendate.