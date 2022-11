Bachelor-Feier der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren wieder in Präsenz hat die DHBW Ravensburg nun mit einer grandiosen Ballnacht 1.165 Absolvent*innen von den Campus Ravensburg und Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus verabschiedet. Rund 80 Studierende hatten ihnen mit einem Show-Programm einen würdigen Abschied beschert.

Rektor Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher gratulierte den Absolvent*innen zum gelungenen Abschluss nach ihrem dualen Studium. „Und – nicht zu vergessen – Sie haben das alles mitten im Corona-Chaos gewuppt. Sie hatten ihr erstes Semester noch nicht ganz absolviert, da hat die Pandemie mal eben alles auf den Kopf gestellt“, erinnerte er die Gäste.

Dass zum Studium in den vergangenen Jahren ein größeres Maß an Improvisation gehörte als in den Jahren zuvor, davon zeugen auch die Absolventenbälle in dieser Zeit. Als Vorproduktion oder als Livestream gingen sie 2020 und 2021 über die Bühne. 2022 wurde nun wieder in Präsenz gefeiert – und zwar was da Zeug hält.

Tanz, Filme und Theater waren die Zutaten für eine grandiose Show des rund 80-köpfigen Ball-Teams. Zusammenhalt war dabei das Thema. Auch wenn es hakt im Studium, lassen einen die WG oder die Kommilitonen nicht im Stich.