Bachchor Ravensburg präsemtiert Mendelssohns „Paulus“

Der Bachchor Ravensburg führt, begleitet von der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben und weiteren Solisten unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Bender, Felix Mendelssohn Bartholdys großartiges Oratorium Paulus auf. In dem Konzert am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg würdigt der Chor mit dieser Aufführung das Leben und Wirken des „Völkerapostels“.

Der im Jahr 1809 geborene, aus einer jüdischen Familie stammende Felix Mendelssohn Bartholdy wurde 1816 protestantisch getauft. Seine Eltern Abraham und Lea erzogen Felix und dessen Geschwister Fanny, Rebecca und Paul in christlichem Sinn und Glauben. Bereits in der Kindheit musizierte der junge Felix, auch trat er als Zehnjähriger in die Berliner Sing-Akademie ein. 1829, mit gerade einmal 20 Jahren, führte er Bachs Matthäuspassion 100 Jahre nach der Uraufführung durch den Komponisten selbst, eben mit der Berliner Sing-Akademie zum ersten Mal nach Bachs Tod wieder auf und leitete damit eine bis heute anhaltende Bach-Renaissance ein.

Für seine eigenen Kompositionen hat er sich die „Verbindung alten Sinns mit neuen Mitteln“ auf die Fahnen geschrieben. Mit Bachs wegweisenden Passionswerken deutlich im Ohr machte der 27-Jährige sich an den „Paulus“ und präsentierte der staunenden Musikwelt 1836 einen Geniestreich. Sein gewaltiges Oratorium bildet die perfekte Synthese aus traditionsgesättigter Chorkunst, ergreifender Dramatik und mitreißender Klangpracht, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 17. September. Karten gibt es bei der Tourist-Information Ravensburg und über www.reservix.de.