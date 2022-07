B 30 im Süden von Ravensburg nach Unfall gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Süden von Ravensburg ist die Bundesstraße 30 zwischen Untereschach und der Anschlussstelle Oberzell in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Gegen 14 Uhr war ein Kastenwagen-Fahrer zwischen Untereschach und Oberzell auf dem nur zweispurigen Streckenabschnitt in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wohnmobil zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. In beiden Fahrzeugen saß seinen Angaben zufolge je eine Person.

Nach Informationen der Einsatzkräfte vor Ort wurden beide Fahrer schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Verkehrsbehinderungen durch Sperrung

Auch kurz vor 16 Uhr war die B 30 an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr aus Süden wurde durch Untereschach und über die B 30 alt in Richtung Ravensburg geleitet und staute sich dort.