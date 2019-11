Bürgerstiftung will mehr Bänke und mehr Grün finanzieren

Die „Bürgerstiftung Zukunft Altstadt Ravensburg“, 2016 gegründet als jüngste Tochter des Bürgerforums Altstadt Ravensburg, wird am 5. Dezember in einem Gespräch mit Vertretern der Stadt beraten, inwieweit ihre Ideen verwirklicht werden können. Das gab Architekt Dr. Rainer Ewald vom Vorstand in der Jahreshauptversammlung des Bürgerforums bekannt.

Laut Satzung setzt sich die neue Institution Bürgerstiftung dafür ein, Gebäude, Gärten, Freianlagen und Kunstwerke, die prägend für das historische Stadtbild sind, zu erhalten. Zwar sei das Stiftungsvermögen noch bescheiden, räumte Ewald ein, doch hoffe man es durch eine geplante Spendenaktion aufstocken zu können.

Geplant ist, die Aufenthaltsqualität in der Stadt durch die Finanzierung von mehr Bänken und mehr Grün zu erhöhen. Bei der Bürgerstiftung hofft man auch auf die Stiftung von Immobilien durch wohlhabende Bürger, die keine Erben haben. Nach dem Gespräch mit der Stadt will man an die Öffentlichkeit gehen und darüber informieren, was konkret geplant ist.