Bürgerstiftung Kreis Ravensburg ehrt Selbsthilfegruppen

Bei einer feierlichen Preisverleihung im Ravensburger Rathaus hat die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg zwölf Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis für ihre Teilnahme an einer ausgeschriebenen Ideenbörse ausgezeichnet. Im Rahmen ihres sogenannten Wettbewerbes „Preisgekrönt“ hebt die Bürgerstiftung bereits zum dritten Mal Engagement und innovative Konzepte besonders hervor, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg ist es ein wichtiges Anliegen, ehrenamtliches Engagement im Landkreis Ravensburg zu fördern und ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen. In diesem Jahr rückt die Bürgerstiftung mit einer Ideenbörse die Selbsthilfegruppen in den Mittelpunkt: Unter der Devise, dass der Landkreis um vieles ärmer und das Gemeinwesen so nicht denkbar wäre, will die Bürgerstiftung nach eigenen Angaben die Arbeit der vielen Menschen würdigen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren.

Mehr als 50 Gäste versammelten sich im Kleinen Sitzungssaal des Ravensburger Rathauses, darunter neben Vertretern der ausgezeichneten Gruppen, des Selbsthilfenetzwerkes sowie des Landratsamtes, auch Vorstands- und Gremienmitglieder der Bürgerstiftung. Gemeinsam mit Simon Blümcke, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg und Schirmherr der Ideenbörse, hat Vorstandsmitglied Jürgen Mossakowski in einer feierlichen Stunde das ausgelobte Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro an die Selbsthilfegruppen überreicht. Zuvor hatten beide die wertvolle Arbeit der Selbsthilfegruppen im Landkreis hervorgehoben und den Preisträgern ihre große Anerkennung entgegengebracht. „Heute ist ein Abend, an dem Sie mal im Licht stehen. Aber jeder von Ihnen hat wahrscheinlich auch Abende erlebt, an denen Sie gesagt haben ,Warum mache ich das alles?’ Ich kann Sie nur bitten: Bleiben Sie dran“, wird der Appell von Bürgermeister und Schirmherr Simon Blümcke in dem Schreiben zitiert.

Die Freude über die Auszeichnung war groß, denn damit können die für die Ideenbörse entwickelten Projekte und Aktivitäten in die Tat umgesetzt werden. Die eingereichten Beiträge der teilnehmenden Selbsthilfegruppen zielen vor allem auf die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Gruppen sowie auf Weiterbildung ab. So wurden unter anderem Ideen für eine Rehabilitationssportgruppe, für einen Kräuterkurs und für gemeinsam organisierte Weihnachts- oder Sommerfeste erfolgreich eingereicht und prämiert, so der Pressetext.

Auch im nächsten Jahr wird die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg unter dem Namen „Preisgekrönt“ wieder einen Wettbewerb ausschreiben, um ehrenamtlich Engagierte und kreative Köpfe zu würdigen und zu fördern.