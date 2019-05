Insgesamt 18 amtierende und ehemalige Bürgermeister sitzen bereits im Ravensburger Kreistag: Elmar Buemann (Baindt), Roland Bürkle (Bad Wurzach), Markus Ewald (Weingarten), Roland Haug (Ebersbach-Musbach und Hoßkirch), Hans-Jörg Henle (Leutkirch), Thomas Kellenberger (Aitrach), Dieter Krattenmacher (Kißlegg), Michael Lang (Wangen), Holger Lehr (Grünkraut), Rainer Magenreuter (Isny), Clemens Moll (Amtzell), Peter Müller (Wolfegg), Daniel Rapp (Ravensburg), Volker Restle (Horgenzell), Peter Smigoc (Vogt), Oliver Spieß (Fronreute), Daniel Steiner (Wolpertswende) und Roland Weinschenk (Bad Waldseee). CDU-Fraktionsvorsitzender ist Volker Restle, Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender ist Oliver Spieß. Bei der diesjährigen Wahl treten neben den bisherigen unter anderem folgende Bürgermeister an: Christof Frick (Bodnegg), Katja Liebmann (Schlier), Timo Egger (Fleischwangen), Sandra Flucht (Wilhelmsdorf), Tobias Brändle (Ebenweiler). Außerdem tritt Schmalegger Ortsvorsteherin Manuela Hugger an, die sich um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Berg bewirbt. (ric)