Bürgerforum schlägt Kompromiss zum Eschersteg vor

Festivals finden in den letzten Jahren ja nicht mehr nur auf der grünen Wiese statt, sondern auch gerne mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Neben diversen Metal-Cruises gibt es auch eine Punkrock-Cruise: die „Salty Dog Cruise“ von Flogging Molly. Dieses Jahr waren auf der von Miami, Florida, in See stechenden Cruise neben den Gastgebern auch die Broilers, Offspring und Lagwagon vertreten. Für SZene am Wochenende haben der Sänger Sammy Amara, Schlagzeuger Andi Brügge, Gitarrist Ron Hübner und Keyboarder Chris Kubczak ihr Cruise-Tagebuch geöffnet.