Bürgerforum fordert Bäume in der Ziegelstraße

Das Bürgerforum Altstadt hält die Situation in der vorderen Ziegelstraße in Ravensburg für noch unbefriedigend. Das geht aus einem Schreiben des Vereins an Baubürgermeister Dirk Bastin hervor. Zwar habe dort „ein Bauherr für viel Geld eine respektable und durchaus ansehnliche Wohnanlage mit großzügiger Tiefgarage errichtet“, heißt es in dem Schreiben. Allerdings habe „die ökologische Modellstadt Ravensburg offenbar nicht darauf gedrängt, dass entlang des Gehwegs vier oder fünf Laubbäume gesetzt werden.“ Vorstandsmitglied Volker Petzold: „Diese würden nicht nur die gelungene Fassade bereichern, sondern den Bewohner und Passanten in einigen Jahren wohltuenden Schatten spenden und insgesamt zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen.“ Das Bürgerforum hat Bastin aufgefordert, sich des Themas anzunehmen: „In Kürze endet die Zeit, in der Baumpflanzungen möglich sind, ohne dass etwas zu geschehen scheint.“