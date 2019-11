Bürgerforum Altstadt fordert einen Stadtpark auf der Kuppelnau

Einen Stadtpark für Ravensburg hat der Vorstand des Bürgerforums Altstadt in Ravensburg gefordert – und auch schon eine Idee formuliert, wo sich das grüne Fleckchen befinden könnte. Die letzte Chance, in Ravensburg doch noch einen Stadtpark zu verwirklichen und damit der weiteren Verschlechterung des Klimas im Schussental vorzubeugen, sieht Dietmar Hawran vom Vorstand des Bürgerforums Altstadt Ravensburg auf dem Scheffel- und Kuppelnauplatz. Beide Plätze werden aktuell als Parkplätze genutzt.

In der Jahreshauptversammlung des Bürgerforums Altstadt, die zum letzten Mal im Saal des Hotels „Waldhorn“ stattfand, verblüffte Hawran die Zuhörer bei seinem wieder mit Spannung erwarteten virtuellen Stadtrundgang mit diesem Vorschlag – wohl wissend, dass er damit sofort jede Menge Gegenstimmen provoziert. Wo denn dann die vielen Autos hin sollen und der Rutenfest-Vergnügungspark? Hawrans Vorschlag für eine Zwischenlösung: auf den Oberschwabenhallen-Parkplatz. Ein Elektro-Citybus müsse die Leute dann gratis ins Zentrum bringen. Das Ganze bedürfe einer ausgeklügelten Planung.

Biberacherin kommt wegen des Escherstegs vorbei

In der neuen Ausgabe der lesenswerten Altstadt-Aspekte 2019/2020, die in der Versammlung druckfrisch vorgestellt und verkauft wurde, sind Beiträgen etlicher Autoren enthalten. Darin geht Hawran ausführlicher auf seine konkrete Utopie in Sachen Stadtpark ein, wie er sie nennt. Vor seiner Rede hatte Vorstandsmitglied Volker Petzold die Anwesenden begrüßt, unter ihnen Maria Ballarin, Mitbegründerin des Bürgerforums. Aus Biberach nahm eine Abgesandte des dortigen Stadtforums teil, das zwar noch keine 41 Jahre besteht wie das Bürgerforum, aber die gleichen Probleme hat: Auch in Biberach gibt es einen Steg über die Bahngleise, so wie den Eschersteg in Ravensburg.

Auch die Biberacher müssen ihren Steg auf Anweisung des Regierungspräsidiums sanieren und tun dies bereits. Sie heben ihn wegen der Bahn-Elektrifizierung um 60 Zentimeter hydraulisch an. Warum, so fragte später Hawran, müssten es dann in Ravensburg 80 Zentimeter sein? Nachdrücklich plädierte Architekt Petzold einmal mehr für die Wiederherstellung des Eschersteges. Diese zweite Querung des Bahnkörpers sei unbedingt nötig zur Erschließung des von Oberbürgermeister Daniel Rapp angestrebten neuen Stadtquartiers westlich der Bahngleise und der Schussen, die erlebbar werden soll. Allerdings tue die Stadt alles, um das Steg-Projekt, zu dessen Realisierung sie verpflichtet sei, weiter hinauszuzögern. Das Vorhaben gegen andere Projekte auszuspielen, sei nicht angebracht.

Bürgerforum lobt Baumschutzsatzung

Petzold nahm nicht nur die Stadt un die Causa Eschersteg aufs Korn, sondern auch die evangelische Kirche wegen ihrer „Nacht-und-Nebel-Baumfällaktion“ in der Weinbergstraße. Die öffentliche Kritik „Baumfrevel“ sei völlig berechtigt. Das Argument der Kirche, es sei alles nach Recht und Gesetz gelaufen, sei für eine Institution, welche die Schöpfung Gottes vertritt, sehr schwach, der Ärger der Menschen verständlich. Im Übrigen bemerkte der Redner allgemein zum Thema Grün in der Stadt, das Bürgerforum begrüße den Erlass der Baumschutz-Satzung nach langem Kampf. Diese Satzung betreffe weniger die kleinen Gartenbesitzer, vielmehr die großen Bauherren, auch die Stadt selbst, vor allem Investoren, die Grundstücke so extrem bebauen, dass Bäume weichen müssen. Neupflanzungen, so später Dietmar Hawran, würden zwar gerne auf Bautafeln dargestellt, später aber nicht realisiert. So seien bei der architektonisch durchaus ansehnlichen und qualitätvoll errichteten Wohnanlage an der Ziegelstraße erst auf Druck des Bürgerforums Bäume gepflanzt worden, allerdings auf städtischem Grund, stellte Petzold fest.

Redner sieht Paradigmenwechsel bei der Stadtverwaltung

Ein Lob sprach Petzold dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung für die vom Bürgerforum schon seit 2014 geforderte und inzwischen vom Rat beschlossene konsequente Gespinstmarkt-Umgestaltung und die Ausweisung einer Fußgängerzone aus. Ausdrücklich Respekt zollte der Redner dem Oberbürgermeister für seine Standfestigkeit, mit der er für die Fußgängerzone kämpfte. „Das wird eine sehr gute Lösung werden“, prophezeite Petzold.

Grundsätzlich glaubt man beim Bürgerforum laut Petzold bei der Stadtverwaltung einen Paradigmenwechsel ausgemacht zu haben mit dem Ziel Klimaschutz-Musterstadt. Diesbezüglich geäußerte Ziele des Oberbürgermeisters bei der Eröffnung der Oberschwabenschau unterstütze das Bürgerforum voll.