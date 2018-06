Bürgerdialog über die Zukunft der Europäischen Union

Das baden-württembergische Staatsministerium veranstaltet in vier Städten im Land Bürgerdialoge zur Europäischen Union, einen davon in Ravensburg. Dazu schreibt die Landesregierung derzeit gemeinsam mit der Stadt Ravensburg 1000 per Zufallsgenerator ausgewählte Bürger an. Ziel ist, mit etwa 80 Ravensburgern am Samstag, 23. Juni, im Schwörsaal über deren Wunschthemen zu Europa zu diskutieren.

Laut Pressemeldung befindet sich Europa aktuell in einer Umbruchphase. Die Landesregierung will deshalb mehr darüber erfahren, wie die Menschen das Zusammenleben in Europa in ihrem Alltag wahrnehmen, was sie an der europäischen Integration schätzen, welche Entwicklungen sie kritisch beurteilen und wie sie die Zukunft der Europäischen Idee sehen. Hierzu lädt die Stadt gemeinsam mit der baden-württembergischen Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, ausgewählte Bürger ein. Bei der Zufallsauswahl der Befragten wurde auf eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter, der Altersgruppen und der Wohnquartiere geachtet.