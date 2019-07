Bürger sollten Flüssen und Seen kein Wasser entnehmen

Seit Wochen ächzt die Region unter hohen Temperaturen und jeder noch so kurze Regen wird sehnlichst erwartet, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Für die schon im vergangenen Jahr schwer gebeutelten Gewässer sei die Kombination aus Hitze und fehlendem Regen noch schwerwiegender. Auch ein kurzes Gewitter könne hier keine Abhilfe mehr schaffen.

Direkt und kurzfristig könnten die Bürger auf das Wettergeschehen in der Region keinen Einfluss nehmen, doch ihr eigenes Verhalten und den Umgang mit der Ressource und dem Lebensraum Wasser sollten sie besonders in den Sommermonaten kritisch prüfen.

Das Wasser der Flüsse und Seen gehört laut Mitteilung allen. Um Konflikte zu vermeiden, dürfe aber nicht jeder unbegrenzt darüber verfügen. Grundsätzlich müssten Nutzungen wie beispielsweise Wasserentnahmen daher genehmigt werden. Lediglich kleinere Mengen dürften, im Zuge des sogenannten Gemeingebrauchs, genehmigungsfrei mit Schöpfgeräten entnommen werden. Vor einem Jahr habe das Landratsamt diesen Gemeingebrauch zum Schutz der Gewässerlebewesen über mehrere Monate einschränken müssen. Eine Maßnahme, die auch dieses Jahr immer wahrscheinlicher werde.

Zum jetzigen Zeitpunkt appelliert das Landratsamt Ravensburg noch eindringlich an die Bürger, auf Wasserentnahmen aus Flüssen und Seen zu verzichten und dringenden Bedarf über Regentonnen oder zur Not über das öffentliche Wassernetz zu bedienen. Die eine oder andere Blume werde vielleicht ihren Kopf hängen lassen, doch wenn Gewässer austrocknen, oder sich zu stark erwärmen, würden Tiere sterben.