Bürger können sich bei „digital@rv“ einbringen

Die Stadt Ravensburg will den Wandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, aktiv gestalten und ist seit Kurzem eine vom Land geförderte „Digitale Zukunftskommune“. Die Bürger sollen aktiver Teil dieser Bewegung sein und sich online und bei Workshops einbringen, ist dem Pressetext zu entnehmen.

„Gemeinsam mit Bürgern und mit Fachleuten aus Wirtschaft, Forschung, Politik, Vereinen und Verbänden wollen wir eine Art ,Digitale Agenda’ für unsere Stadt erarbeiten“, sagt gemäß des Presseberichts Bürgermeister Dirk Bastin, der das Digitalprojekt leitet. Ziel sei es herauszufinden, wo überall die Digitalisierungsstrategie ansetzen soll: „Es geht uns um Fragen wie: Wie wird der öffentliche Nahverkehr zukünftig organisiert? Kann ich in Ravensburg bald online wählen? Wem gehören meine Daten und was macht die Stadt in Zukunft damit? Wie navigiert mein Auto zum nächsten freien Parkplatz? Kann man ehrenamtliches Engagement per Smartphone organisieren?“, so Bastin.

Zu diesem Zweck hat die Stadt eigens eine Online-Beteiligungsplattform eingerichtet. Unter der Internetadresse https://beteiligung.ravensburg.de können sich alle ab sofort bis zum 31. Oktober mit ihren Ideen, Wünschen, Anregungen, aber auch mit Kritik und Sorgen einbringen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich ganz klassisch in die Diskussion einzubringen: Am Dienstag, 23. Oktober, findet um 18 Uhr im Medienhaus der „Schwäbischen Zeitung“ eine Diskussion mit Workshop zur Digitalisierungsstrategie in Ravensburg statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich über das Baudezernat, Telefon 0751 / 82202, oder E-Mail vera.martin@ravensburg.de bewerben. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.