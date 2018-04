Bücherfans freuen sich auf 35 bunte Veranstaltungen

Nach der „Romantherapie für Kinder“ mit Traudl Bünger wissen nun Eltern und Großeltern in Ravensburg, wie sich Wehwehchen jeder Art mit Kinderbüchern kurieren lassen. Jetzt dürfen die jungen Literaturfans mit der Eigenbehandlung loslegen: Nach dem Motto „viel hilft viel“ startet am Dienstag das fünfte Ravensburger Lesefestival.

Kunterbunt soll es werden, insgesamt 17 Künstler kommen bis Freitag in die Stadt. 35 Veranstaltungen wird es geben, 12 Orte werden bespielt - ganz oft passend zum Thema eines Buches ausgesucht. Das Lesefestival ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Ravensburg und des Ravensburger Buchverlags, in Kooperation mit der Stadtbücherei und den Buchhandlungen Ravensbuch und Anna Rahm „mit Büchern unterwegs“. Die „Schwäbische Zeitung“ ist Medienpartner.

Gruselspaß vom Feinsten

Das Programm startet am Dienstag mit dem „Rockstar“ unter den Jugendbuchautoren: Kai Lüftner liest in der Zehntscheuer für Kinder ab acht Jahren aus seinem Buch „Die Finstersteins“. Der Autor, Streetworker, Musiker, Kabarettist, Hörbuchbearbeiter und Konzertveranstalter sorgt laut Pressemitteilung für Gruselspaß vom Feinsten.

Aus der Schweiz kommt der mehrfach ausgezeichnete Belletristik-Autor Jens Steiner nach Ravensburg, der sein Kinderbuch-Debüt „Die Bratwurstzipfel-Detektive“ vorstellen wird. Der Kinderbuchautor und Wiener Radio-Journalist Heinz Janisch hat sein poetisches Bilderbuch „Der Riese Knurr“ für Kinder ab vier Jahren im Gepäck.

Für den Sachbuch-Band „Wir entdecken Kleidung und Mode“ treffen Kinder die Autorin Andrea Erne in der Kinderabteilung des Bekleidungshauses Bredl und dürfen sich dort ver- und einkleiden. Die Lesung des Buchs „Oh Schreck, oh Schreck, der Strom ist weg“ findet in der Aula der Technischen Werke Schussental (TWS) statt, ein Strommeister wird den Kindern erklären, wie der Strom in die Steckdose kommt.

Bei den Mädchen- und Jungenlesungen geht es am Donnerstag um besondere Fähigkeiten. Während Usch Luhn die Mädchen ins Forsthaus zu „Luna Wunderwald“ einlädt, die durch das Spielen mit ihrer Flöte die Sorgen der Waldtiere verstehen kann, geht es für die Jungs mit Thilo um die „Animal Heroes“. Sie zeigen gemeinsam mit ihren magischen Tieren den fiesen Beast Boys, was eine Harke ist.

Weitere Höhepunkte aus dem Programm: „Die unlangweiligste Schule der Welt“, „Ravensburg sucht das Superbuch“, „Was sind Fake News und wie entstehen Nachrichten in der Zeitung, im Radio und im Fernsehen?“, Wahrsager und kleine Ungereimtheiten bei „Milla und das erfundene Glück“ mit Rüdiger Bertram sowie Flucht aus Syrien - „Endland“ von Martin Schäuble für Jugendliche ab 14 Jahren

Das Festival endet am Freitagabend mit den beliebten Lesenächten bei Ravensbuch und in der Stadtbücherei sowie der literarischen Nachtwanderung rund um die Veitsburg, die die Buchhandlung Anna Rahm organisiert. Für die Bücher-Nacht von Anna Rahm am Freitag, 27. April, gibt es noch einige Restkarten.