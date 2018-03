Bücher können Probleme lösen

Eltern kennen das: Das Kleinste weigert sich, ins Bett zu gehen, der Bruder klebt permanent am Bildschirm, und die Größte leidet unter dem ersten Liebeskummer. Eine Lösung für all diese Probleme könnte ein Buch sein, das „Die Romantherapie für Kinder“ heißt. Und die „Schwäbische Zeitung“, die leidgeprüften Eltern weiterhilft.

Gute Geschichten wirken oftmals besser als eine gute Pille. „Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler“: An diesem Zitat des französischen Schriftstellers Philippe Dijan orientiert sich die Autorin Traudl Bünger in ihrem Buch „Die Romantherapie für Kinder“. Im Rahmen des Ravensburger Lesefestivals stellt sie ihr Werk am Donnerstag, 12. April, um 20 Uhr im Schwörsaal vor.

Traudl Bünger gibt in ihrem Buch Lektüreempfehlungen für alle Sorgen und Nöte junger Menschen, ganz egal, ob die drei oder 13 Jahre alt sind. Die These: Für jedes Problem gibt es eine Lösung, und zwar vielleicht auch eine literarische. Heißt: Für jede Sorge, für jedes Wehwehchen, für jedes ungute Gefühl gibt es den passenden Roman, der Linderung schafft. Ganz gleich, ob es sich um die Angst vor dem Monster umterm Bett handelt oder den Horror vor der Mathearbeit.

Die „Schwäbische Zeitung“ bietet leidgeprüften Eltern die Möglichkeit, ihr Problem mit ihrem Nachwuchs der Redaktion in aller Kürze zu schildern. Die Redaktion wird dann die Autorin Traudl Bünger kontaktieren mit der Bitte, ein passendes Buch vorzuschlagen, welches im konkreten Fall weiterhelfen könnte. Eltern von Kindern zwischen drei und 13 Jahren müssen dafür nur kurz das Symptom beschreiben, mit dem sie sich herumschlagen.

Was Sie tun müssen, um an der Aktion teilzunehmen? Ganz einfach: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Romantherapie“ an redaktion.ravensburg@schwaebische.de. Die „Schwäbische Zeitung“ wird über die Romanempfehlungen von Traudl Bünger in den jeweiligen Fällen berichten. Die Anonymität der Einsender bleibt selbstverständlich gewahrt.