Büchelweg: Jetzt kommen hohe Erschließungsgebühren

Einige Anwohner des Büchelwegs sind betrübt über 20 neue Häuser, die in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut werden. Demnächst könnten einige noch „ihr blaues Wunder erleben“, wie Stadtrat Wilfried Krauss von den Bürgern für Ravensburg in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) spekulierte: wenn nämlich die Bescheide über Erschließungsgebühren der Straße in ihr Haus flattern.

Obwohl der Büchelweg schon seit Jahrzehnten bewohnt ist, wurde die Straße noch nie „grundhaft hergestellt“, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt. Da für die Erschließung des Neubaugebietes am oberen Büchelwegs ohnehin neue Versorgungsleitungen verlegt werden und die Asphaltdecke aufgerissen werden muss, will die Ravensburger Stadtverwaltung die Straße in einem Aufwasch ausbauen.

Allerdings nicht, wie ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehen, auf sieben Meter Breite plus Gehwege, sondern nur auf 4,50 Meter plus einem 1,50 Meter breiten Bürgersteig, der sich allerdings nur drei Zentimeter von der Straße abhebt. Grund: Die Kosten sollen für die ohnehin schon verärgerten Anwohner so niedrig wie möglich gehalten werden, zudem ist laut Stadtverwaltung auch nach Bezug der 20 neuen Häuser nicht mit einem dramatisch hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Begegnen sich zwei Lastwagen, was nach Zählungen sehr selten vorkomme, müssen sie den Gehweg mitbenutzen.

Da der Büchelweg nur auf einer Seite bebaut ist, wäre der Ausbau der Straße für die Altanlieger extrem teuer geworden, trotz Verkleinerung. Nach ersten Schätzungen liegen die Gesamtkosten bei 720000 Euro, genau kann man die Kosten erst nach dem Ergebnis der Ausschreibung beziffern. 95 Prozent der beitragsfähigen Kosten werden auf die Anlieger verteilt. Entscheidend sind dabei die Grundstücksfläche und die zulässige Geschossflächenzahl. Daher will die Verwaltung die Kosten auf alle Anlieger (auch die zukünftigen im Neubaugebiet) umlegen.

Maßnahme wird billiger

Geht man von 15 alteingesessenen und 20 neuen Anwohnern und oben genannten 720000 Euro aus, läge der durchschnittliche Beitrag bei 19500 Euro pro Grundstückseigentümer. Wobei die alteingesessenen wahrscheinlich mehr zahlen müssen, weil die Grundstücke in den Siebziger Jahren deutlich größer waren als heute. So gesehen könnte sich das Neubaugebiet sogar im Nachhinein noch als Glücksfall für die Büchelwegbewohner entpuppen. „Der Ausbau wäre in den nächsten Jahren ohnehin gekommen“, sagt Stadtkämmerer Gerhard Engele auf Anfrage unserer Zeitung. Mit den 20 neuen Nachbarn wird die Maßnahme auf jeden Fall billiger.

Mit Ausnahme von Wilfried Krauss stimmten alle Kommunalpolitiker für den Ausbau. Vor allem, weil die Kosten im Vergleich zur ursprünglichen Planung für die Anwohner reduziert wurden. Michael Lopez-Diaz (SPD) gab allerdings zu bedenken, dass die Enge der Straße im Winter gefährlich werden könnte. „Wenn die Fahrbahn dann rutschig ist, bin ich nicht sicher, ob zwei LKW so lockig-flockig aneinander vorbeikommen.“