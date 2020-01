Bäckerei Hamma spendet 1000 Euro an Spielhaus Seerose

Díe Bäckerei Hamma hat dem Spielhaus Seerose 1000 Euro gespendet. Simone Hamma war laut einer Pressemitteilung auf das Spielhaus Seerose aufmerksam geworden, als sie auf der Suche nach Betreuungsplätzen für die Kinder einiger Mitarbeiter suchte.

Das Spielhaus Seerose wurde im April 2012 gegründet, um Familien zu unterstützen, um Studium oder Beruf und Kind gut vereinbaren zu können. Angeboten wird neben einer Kindertagespflege auch Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und ganzheitliche Förderung, heißt es weiter in dem Schreiben. Die altersorientierte Betreuung fördert die seelische, geistige und körperliche Entwicklung der Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende des Grundschulalters. Der gemeinnützige Elterverein mit pädagogischer Leitung beteiligt zudem an der vernetzten Quartiersarbeit in der Galgenhalde in Ravensburg. Laut dem Pressebericht kann jedes Kind gleichgültig welcher Nationalität in das Spielhaus kommen, auch von anderen Schulen, Kindergärten oder dem Sprachheilzentrum als Ergänzung zur Randzeitbetreuung und in den Ferien.