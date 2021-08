Azubi-Filiale 2021 in Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Auszubildenden der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG leiten vom 06. bis 10. September 2021 eigenverantwortlich die Geschäftsstelle der Bank in Baienfurt. Service und Beratung sind in diesem Zeitraum fest in den Händen der Nachwuchskräfte. Die jährlich stattfindende Azubi-Filiale ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.

Neben dem Schlüssel zur Geschäftsstelle in Baienfurt bekommen die zehn Auszubildenden Francisco Afonso, Adelina Ermandraut, Jan Gerecke, Sara Gotterbarm, Carolin Grieb, Julian Kraft, Cao Nguyen, Elisa Rieder, Jacob Wanner und Philipp Wirth auch eine Menge Verantwortung überreicht. Am 6. September ist es soweit und die motivierten Nachwuchskräfte erhalten nach viel Vorbereitung und Planungsarbeit die Schlüssel der Geschäftsstelle.

Für eine Woche werden diese die Filiale dann eigenverantwortlich führen – vom Service am Schalter bis hin zur Kundenberatung liegt alles in der Verantwortung der Auszubildenden. „Die Azubi-Filiale ist fest in unserem Ausbildungsplan verankert. Sie bietet unseren Nachwuchskräften eine einmalige Gelegenheit, Erfahrungen in der Beratung zu sammeln und eigenverantwortlich zu arbeiten“, erklärt Personalleiterin Vera Waldvogel.

Die Auszubildenden selbst freuen sich einfach nur auf ihren Einsatz: „Im letzten Jahr musste die Azubi-Filiale aufgrund der Corona-Situation leider ausfallen. Deshalb freuen wir uns in diesem Jahr umso mehr, unser Wissen in der Praxis einsetzen zu können“, so Carolin Grieb. Die Azubi-Filiale findet vom 6. bis 10. September in der Geschäftsstelle Baienfurt (Alte Poststraße 16) statt.