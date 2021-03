Axel Müller wird ins Gremium zur Covid-19-Pandemie berufen

Die Osterferien stehen vor der Tür. Und dann? Wie geht es an den Schulen in Baden-Württemberg ab dem 12. April weiter? Was die Landesregierung plant, wo noch Unsicherheiten bestehen und was Eltern und Lehrer fordern.

Können die Kinder nach den Ferien zurück zur Schule?

Dazu will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kommende Woche mit Lehrern, Eltern und Schulleitern austauschen, wie er am Mittwoch im Landtag erklärt hat.