Axel Müller lädt Ehrenamtliche nach Berlin ein

30 Ehrenamtlich Aktive aus dem Wahlkreis Ravensburg sind eingeladen, an einer politischen Informationsfahrt nach Berlin teilzunehmen. Die Reise in die Bundeshauptstadt findet auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Axel Müller von Sonntag, 18. September, bis einschließlich Mittwoch, 21. September, statt, heißt es in einer Mitteilung des Abgeordneten.

Ehrenamtlich Aktive können bis Mittwoch, 24. August, per E-Mail an axel.mueller@bundestag.de ihr Interesse anmelden. Neben den persönlichen Kontaktdaten ist ein kurzer Hinweis, wo und auf welche Weise das Engagement geleistet wird, erforderlich. Die Fahrtteilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung und detaillierte Informationen zum Ablauf der Reise.

Die Informationsfahrt nach Berlin wird mit einem modernen Reisebus durchgeführt und vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung finanziert. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fallen keine Reise-, Hotel- und Verpflegungskosten an.