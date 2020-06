Axel Müller im Podcast: Corona und die neue Ehrlichkeit in der Politik

Wahrscheinlich noch nie zu vor in der Geschichte der Bundesrepublik mussten innerhalb von so kurzer Zeit so viele Gesetze erlassen werden. Das Coronavirus und dessen massive Auswirkungen haben auch die Arbeit im wichtigsten deutschen Parlament, dem Bundestag, komplett verändert. Das unterstreicht auch Axel Müller (CDU), der direkt gewählte Abgeordnete des Landkreises Ravensburg.

In der neusten Podcast-Folge von "Unser Leben und Corona" spricht Müller über die veränderten Abläufe in Berlin, die großen inhaltlichen Herausforderungen und die wichtigsten Entscheidungen, an denen er selbst mitgewirkt hat. Müller erzählt außerdem, warum er mittlerweile sogar manchmal etwas früher als eigentlich üblich nach Hause gehen kann, wie er den für ihn so wichtigen Austausch mit den Bürgern aufrecht erhält und wie er sich für die in unserer Region so wichtigen Themen "Automobilindustrie" und "Tourismus" einsetzt.

Doch auch die Fehler, die gemacht wurden, oder aber die für die meisten Eltern so unerfreulichen Kita-Lösungen werden thematisiert. Und Axel Müller äußert sich zur Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Krise und sagt, ob er sich - trotz gegenteiliger Ankündigung - nun eine weitere Amtszeit von ihr vorstellen könnte und wie er die Rolle von Markus Söder als möglicher Kanzlerkandidat bewertet.

