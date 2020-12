Autowerkstatt weicht bald Wohnhäusern

Seit Jahrzehnten bietet sich ein gewohntes Bild zwischen der Weststadt-Pizzeria und der Gaststätte Holzschopf in Ravensburg. Markus Müller und seine Frau Beate Demmler-Müller betreiben an dieser Stelle der Schmalegger Straße seit 1982 eine freie Reparaturwerkstatt für Autos. Doch damit ist demnächst Schluss. Am 31. Dezember schließt der Betrieb. Wohl schon im kommenden Jahr werden die Gebäude abgerissen, um zwei Wohnhäusern Platz zu machen.

Der Familienbetrieb, der von Markus Müllers Vater gegründet worden war, könnte 2022 sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Doch so lange wollten die Eheleute mit der Betriebsaufgabe nicht warten. „Unsere beiden Söhne haben kein Interesse, die Firma zu übernehmen“, begründet Beate Demmler-Müller ihren Entschluss, jetzt aufzuhören.

Freie Autowerkstatt hat hohe Kosten

Und sie hat für die Entscheidung der Söhne durchaus Verständnis: „Eine freie Autowerkstatt zu betreiben, bedeutet nicht nur enormen Stress, sondern ist auch mit hohen Unkosten verbunden. Da wir keine Vertragswerkstatt sind, sondern Fahrzeuge aller Fabrikate reparieren, müssen wir die Reparatursoftware vieler Hersteller kaufen, um eine Fehleranalyse vornehmen zu können.“ Die Freiheit, baulich an keine Herstellervorgaben gebunden zu sein, koste einen hohen Preis. Irgendwann sei der Punkt erreicht, wo Aufwand und Ertrag nicht mehr in einem betriebswirtschaftlich vernünftigen Verhältnis stehen.

Daher hätten sich die Eheleute schon länger mit dem Gedanken getragen, die Werkstatt aufzugeben. „An der mangelnden Kundennachfrage hat es nicht gelegen“, betont die Unternehmerin: „Wir haben viele Stammkunden, die seit vielen Jahren zu uns kommen und es natürlich bedauern, dass wir aufhören. Sie haben wir über unseren Entschluss schon frühzeitig informiert.“ Die Firma Müller ist ein klassischer Reparaturbetrieb ohne Anbindung an eine Werkstattkette. Der Handel beschränkt sich bis auf wenige Ausnahme auf den Gebrauchtwagenmarkt. „Wir vermitteln auf Wunsch auch Neuwagen. Aber das fällt nicht groß ins Gewicht“, erzählt die Firmenchefin, die sich um den kaufmännischen Bereich kümmert, während ihr Mann fürs Handwerkliche zuständig ist.

Mitarbeiter an andere Betriebe vermittelt

Ein bisschen wehmütig wird es den Müllers doch, weil sie sich auch von ihren beiden langjährigen Mitarbeitern trennen müssen. Die beiden Gesellen Relu Gavrilei arbeitet schon seit 26 Jahren bei ihnen. Michael Sgambato hat hier vor elf Jahren seine Ausbildung begonnen. „Wir konnten beide an andere Betriebe vermitteln. Das war zum Glück kein Problem.“ Aber in den letzten Tagen des alten Jahres haben alle noch gut zu tun, weil noch einige Kundenaufträge abzuarbeiten sind.

Danach wird schon bald der Abrissbagger anrücken. Das Grundstück ist an einen Bauträger verkauft, der hier zwei Flachdach-Einzelhäuser mit insgesamt sechs Wohnungen errichten wird. „Die Stadt hat die Baugenehmigung sehr schnell erteilt“, berichtet Beate Demmler-Müller. Angesichts der herrschenden Wohnraumknappheit in Ravensburg sei das nicht weiter verwunderlich, meint sie: „Bei der Stadt ist man froh, dass hier Wohnhäuser gebaut werden können.“