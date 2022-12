Autoscheiben eingeworfen

Mit Steinen wurden an einem in der Bahnhofstraße geparkten Toyota zwischen Montag und Donnerstag die Scheiben eingeworfen. Das teilt die Polizei mit. Der Wagen war in diesen Tagen auf dem Parkplatz unter der Brücke der K 7980 geparkt. Der Schaden, der durch die Steinwürfe an dem Pkw entstand, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.Personen, die Hinweise auf den Vandalen geben können, der dafür verantwortlich ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.