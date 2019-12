Autoscheibe in Ravensburg eingeschlagen

Über das vergangene Wochenende hat ein Unbekannter an einem in Höhe eines Blumengeschäfts in der Ravensburger Friedhofstraße abgestellten Auto eine Scheibe eingeschlagen und anschließend das Handschuhfach durchwühlt. Laut Polizeibericht wurde aus dem Fahrzeug nichts gestohlen. Um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0751 / 803-3333 wird gebeten.