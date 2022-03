Autos stoßen beim Abbiegen an Ampel zusammen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr an der Ampelkreuzung auf der B 30 auf Höhe von Unterschach ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Renault-Kleintransporter und ein VW Golf standen laut Polizeibericht von Meckenbeuren kommend nebeneinander an der Ampel, um nach links auf die B 30 in Richtung Ulm abzubiegen. Beim Umschalten auf Grün fuhren beide an und stießen während des Abbiegens seitlich zusammen. Zur Klärung der Schuldfrage werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Insbesondere die Autofahrer, die an der Ampelanlage hinter den Beteiligten warteten, dürften den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.