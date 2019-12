Autos stoßen zusammen: Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr in Ravensburg an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bundesstraße 32 in der Nähe der Eissporthalle ereignete.

Laut Polizeibericht fuhr die 28-jährige Autofahrerin eines Toyota Yaris die Bundesstraße 32 von der Anschlussstelle Ravensburg-Nord in Richtung Stadtmitte. Hierbei stieß ihr Auto an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bundesstraße 32 mit dem Ford Focus eines 52-jährigen Fahrers zusammen. Der Mann war auf Ulmer Straße, von Weingarten kommend, unterwegs und bog an der Einmündung nach links in Richtung Innenstadt ein.

Beim Unfall entstand Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde beim Zusammenstoß beider Autos niemand. Da die beiden beteiligten Autofahrer an der Unfallstelle erklärten, bei grüner Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, bittet das Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 803-3333 um Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang.