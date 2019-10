Autos krachen in Ravensburg ineinander

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Ravensburg zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Der 39-jährige Fahrer eines Ford Focus war gegen 16 Uhr auf der Hindenburgstraße von der Innenstadt in Richtung Weißenau unterwegs und missachtete an der Einmündung der Hindenburgstraße in die Jahnstraße die Vorfahrt des 22-jährigen Fahrers eines Opel Astra, der auf der Jahnstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Beim Zusammenstoß beider Autos wurde die 19-jährige Beifahrerin im Opel Astra leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt 5000 Euro.