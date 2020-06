Autos kollidieren auf Kreuzung

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 11 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung Allmand-/Möttelistraße in Ravensburg ereignete.

Der 54-jährige Fahrer eines Volvos war nach Angaben der Polizei von der Allmandstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte hierbei den Vorrang eines 58-jährigen Autofahrers missachtet, der mit seinem Dacia auf der Möttelistraße stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der Volvo-Fahrer leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.