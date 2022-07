Autos kollidieren an Ampelkreuzung

Beim Abbiegen sind am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Friedrichshafener Straße und Mooswiesen in Ravensburg zwei Pkw zusammengeprallt.

Ein 28-jähriger Audi-Fahrer wollte laut Polizei von der Friedrichshafener Straße nach links in Richtung Mooswiesen abbiegen und ging fälschlicherweise davon aus, dass ein entgegenkommender 64 Jahre alter Dacia-Fahrer an der Kreuzung abbremste. Beim Zusammenstoß beider Pkw verletzten sich der Unfallverursacher sowie die 62 Beifahrerin im Dacia leicht und wurden in eine Klinik gebracht.

Während am Audi durch die Kollision Totalschaden entstand, beläuft sich der Sachschaden am Dacia auf rund 5000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.