Autos in Torkenweiler und Oberhofen aufgebrochen

Insgesamt fünf Pkw-Aufbrüche wurden am Mittwochmorgen im Bereich Torkenweiler und Oberhofen bei der Polizei gemeldet. Der Täter brach laut Polizeibericht nach bisherigen Erkenntnissen die Schlösser der Wagen auf und durchwühlte die Autos. Während er aus einem Auto in der Brühlstraße eine Handtasche samt Inhalt stahl, nahm er aus einem in der Angelestraße zwei Sporttaschen mit. Die Besitzerin der Handtasche hatte Glück im Unglück. Ihre Tasche sowie das darin befindliche Portemonnaie, aus dem der Täter das Bargeld gestohlen hatte, entsorgte der Dieb achtlos in der Nähe. Beide Gegenstände wurden zwischenzeitlich wiedergefunden.

Die Sporttaschen aus dem Wagen in der Angelestraße sind indes nicht wieder aufgetaucht. In ihnen befanden sich unter anderem mehrere Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Aufbrüche eingeleitet. Weitere Personen, deren Autos betroffen sind sowie Zeugen, denen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.