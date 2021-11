Autos in Ravensburg durch Nägel beschädigt

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können oder die am Sonntag und Montag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803 33 33 bei der Polizei Ravensburg oder Telefon

Durch metallene Krähenfüße sind im Laufe des Montags mehrere Autos hauptsächlich in Stadtgebiet Ravensburg beschädigt worden. In der Storchenstraße legte ein bislang unbekannter Täter die Nagelgestelle unter zwei geparkte Autos. An einem Wagen, der die Krähenfüße überrollte, wurden dadurch beide Hinterreifen zerstört. Der Besitzer des anderen Autos bemerkte die Nägel glücklicherweise rechtzeitig. Auch einem Autofahrer, der von Ravensburg nach Weingarten unterwegs war, entstand durch Krähenfüße ein Schaden. Der Mann hatte sein Auto zuvor auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße abgestellt. Als er danach losfuhr, bemerkte er den Druckabfall der Reifen und entdeckte die Nagelsterne in den Reifen. Der Schaden, der bislang entstanden ist, wird laut Polizeiangaben auf knapp 1000 Euro geschätzt. Die Polizeireviere Weingarten und Ravensburg ermitteln in den Fällen.