Autos in der Henri-Dunant-Straße 42 von Ravensburg mutwillig beschädigt

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in allen Fällen und bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte wohl mutwillig ein vor dem Gebäude Henri-Dunant-Straße 42 geparktes Auto beschädigt. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der hinteren linken Türe ein und beschossen den Wagen offenbar mit blauen Farbpatronen. Außerdem wurde die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde mitgeteilt, dass bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember an zwei vor dem Gebäude Henri-Dunant-Str. 40 geparkten Fahrzeugen eine Anhängerkupplung sowie ein Heckscheibenwischer beschädigt wurden.