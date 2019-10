Autos aufgebrochen und zerkratzt

Unbekannte haben am Samstag zwischen 9 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz bei der Ravensburger Heilig-Kreuz-Kirche in der Bischof-Ketteler-Straße die hintere linke Seitenscheibe eines dort geparkten VW Golf mit Ravensburger Kennzeichen eingeschlagen. In dem Pkw befanden sich laut Polizei keine Wertgegenstände, gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Zudem haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagvormittag an einem in der Schützenstraße in der Innenstadt geparkten BMW mit Ravensburger Kennzeichen die Motorhaube zerkratzt und den Heckspoiler abgerissen. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Außerdem wurde an einem in der Meersburger Straße im Bereich der Kreuzung Meersburger/Olga-/Karlstraße geparkten Mercedes-Sprinter mit Ravensburger Kennzeichen die Lackierung der linken Fahrzeugseite von der Fahrzeugtüre bis zur Ladeflächenwand mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.