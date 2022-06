Autos aufeinander geschoben

Auf rund 11000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr in der Kuppelnaustraße entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Ein 43 Jahre alter Mitsubishi-Lenker streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW, der durch die wuchtige Kollision auf einen abgestellten Audi geschoben wurde. Der 43-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Um den Mitsubishi und den VW, die beide erheblich beschädigt wurden, kümmerte sich der Abschleppdienst.