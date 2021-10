Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 6 und 15 Uhr zwei auf dem Ravensburger Scheffelplatz geparkte Autos zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand setzte der Verursacher laut Polizeibericht mehrmals an und sorgte an den Wagen für einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.