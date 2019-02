Autorenlesung von Takis Würger: Eine Diskussion ist nicht erwünscht

Über Takis Würgers Buch „Stella“ wird seit seiner Veröffentlichung Mitte Januar beim Hanser Verlag bundesweit diskutiert. Der 33-jährige Spiegel-Journalist und Autor stellte bereits 2017 auf Einladung der Buchhändlerin Anna Rahm seinen ersten Roman „Der Club“ in der Champ Sportakademie in Ravensburg vor. Nun machte er mit „Stella“ in der Galerie 21.06 Station.

Takis Würger hat sich vom Musical „Cabaret“ und der dokumentierten Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag – Kollaborateurin der Gestapo während des zweiten Weltkriegs in Berlin, die zwischen 600 und 3000 Juden verraten haben soll – inspirieren lassen. Sein Roman beschreibt die fiktive Liebesgeschichte zwischen einer erfundenen Stella, die von der historisch dokumentierten Figur inspiriert sei, und einem naiven jungen Schweizer Maler im Jahr 1942. Der Autor bereitet die Geschichte mit Archiv-Dokumenten von 1946 auf. Jedem Kapitel sind zudem wahllos wirkende 'Chroniken' zu Geschehnissen in derselben Zeitspanne beigefügt.

In Erklärungen geübt

Dem Ratschluss des Verlags zufolge war keine Diskussion mit dem Publikum in Ravensburg vorgesehen, sondern nur eine „Lesung und Gespräch“, Einzelfragen an den Autor während des Signierens danach wurden erlaubt. So blieb das Publikum hübsch still. Nicolas Groschke, Mitarbeiter der Buchhandlung Anna Rahm, begann sein Gespräch mit Fragen zum Werdegang und Verständnis des Textes – über den viele der Anwesenden sicher mehr gehört hatten, als dass sie ihn schon kannten – und räumte dem zurückhaltend und nachdenklich wirkenden Autor immer wieder lange Sprechzeiten ein. Auch zum Selbstschutz ist Takis Würger wohl seit Beginn seiner Lesetournee im Januar geübt darin, kritischen Fragen mit einer Art Erklärungsprophylaxe zu begegnen.

Die erste Frage galt der von Würger auf der vorletzten Buchseite angegebenen E-Mail-Adresse: Hat er das schon bereut? Ja, er habe kurz Angst bekommen wegen eventueller Hassmails, aber die Unterstützung von über 100 Buchhändlern sowie die zahlreichen positiven Nachrichten seien eine „große Kraftquelle“. Zur neuesten, vor einigen Tagen im Deutschlandfunk und in der Süddeutschen referierten eventuellen Klage der Erben der publizistischen Persönlichkeitsrechte von Stella Goldschlag, meinte Würger nur lakonisch, das sei jetzt eine Sache der Juristen. Das mag er so sehen, jedoch berührt es ein weiteres Mal das Kernproblem der Fiktion, die mit einer dokumentierten Person der Zeitgeschichte willkürlich verfährt. Im Zusammenhang des Holocaust-Themas erwähnte Würger andere Bücher und Autoren, wie zum Beispiel Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ oder Robert Seethalers „Der Trafikant“, welchen derselbe Vorwurf „den Holocaust zu instrumentalisieren“, gemacht worden sei. Es sei ihm klar gewesen, dass er bei einem Holocaust-Thema „besonders sensibel“ vorgehen müsse und habe mehrere Monate recherchiert sowie Auschwitz und Yad Vashem besucht. Die drei vorgelesenen Textauszüge waren jedoch gerade nicht repräsentativ für dieses Thema und erklärten nicht den wesentlichen Kritikpunkt, sondern beeindruckten das Publikum mehr durch drastische Schilderungen in einer visualisierenden Sprache.

Nach der Lektüre von „Stella“, einem etwas überladenen Schmöker, der gut in unsere Zeit passt und sich in kurzer Zeit lesen lässt, versteht man die sachliche Kritik sehr genau und die literarische erübrigt sich.