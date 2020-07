Autohaus Ebner spendet an die Rutenfestkommission Ravensburg

Das Autohaus Ebner zeigt sich auch in diesem besonderen Rutenjahr dem Ravensburger Heimatfest verbunden. Am Rutenfreitag überreichen die Geschäftsführer des Baienfurter Autohauses Lothar und Christian Ebner einen symbolischen Scheck über 2200 Euro an den Vorsitzenden der Rutenfestkommission Dieter Graf. „Für 2020 sind alle Rechnungen bezahlt, jetzt geht es um das Rutenfest im nächsten Jahr“, sagt Graf. 2021 wird es dann auch wieder das Rutenauto für die Verlosung geben, versichert Christian Ebner.