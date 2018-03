Autofahrerin wird bei Fahrerflucht erwischt

Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Straße „Im Kammerbrühl“ nach einem missglückten Parkmanöver geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2400 Euro.

Die Frau versuchte laut Polizeibericht zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos rückwärts einzuparken. Als sie bemerkte, dass die Lücke wohl zu klein war, fuhr sie wieder aus dieser heraus und streifte mit ihrer rechten Fahrzeugseite die hintere linke Ecke eines Toyota.

Nach dem Vorfall verließ die Verursacherin die Unfallstelle. Ein Zeuge, der die Frau beobachtete, notierte sich das Kennzeichen ihres Autos, sodass die Polizei die Frau kurz darauf ermittelte. Für ihre Unfallflucht muss sie sich nun verantworten, so der Polizeibericht abschließend.