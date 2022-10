Autofahrerin übersieht rote Ampel in Ravensburg

Weil sie am Mittwoch gegen 12.30 Uhr mutmaßlich das Rotlicht einer Ampelanlage an der Kreuzung der Ulmer Straße im Bereich der Nothelferbrücke in Ravensburg missachtet hat, ist eine 82-jährige Hyundaifahrerin mit einem Omnibus zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, bog der 64-jährige Busfahrer bei grüner Ampel aus der Möttelinstraße in die Ulmer Straße ein und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf rund 7000 Euro beziffert.