Autofahrerin übersieht Radfahrer in Ravensburg

An einer Fußgängerampel an der Einmündung Robert-Bosch-Straße/Jahnstraße in Ravensburg hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag einen die Straße querenden 15-jährigen Radfahrer übersehen und diesen erfasst. Das teilt die Polizei mit.

Die 58-jährige Frau war in Richtung Weißenau unterwegs, als sie den die Straße querenden Radler nicht beachtete. Dieser war nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei Grünlicht der Ampelanlage über die Straße gefahren. Die 58-Jährige brachte die Jugendlichen nach dem Unfall selbst ins Krankenhaus, da er beim Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt.