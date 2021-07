Autofahrerin schiebt Motorradfahrer in Kreisverkehr

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 6.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Ravensburg ereignet hat.

Eine 51 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 18-Jähriger mit seiner Yamaha an der Einfahrt des Kreisverkehrs warten musste. Die Frau prallte gegen das Kraftrad des jungen Fahrers, schob dieses mehrere Meter in den Kreisverkehr und gegen das Heck eines VW Passat. Bei der Kollision erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen am Bein.