Autofahrerin prallt in Leitplanke

Durch eine Fehlbedienung am Fahrzeug ist eine 19-jährige Autofahrerin am Donnerstagvormittag auf der L 288 im Einmündungsbereich mit der B 33 von der Fahrbahn abgekommen und in die rechte Leitplanke gekracht.

Im weiteren Verlauf wurde sie laut Polizei von der Leitplanke zurück auf die B 33 abgewiesen und kam wieder auf die Fahrspur. Laut eigenen Angaben hatte die junge Frau Gas und Bremse verwechselt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt.