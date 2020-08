Autofahrerin ist zu schnell und betrunken

In der Ravensburger Straße ist einer Polizeistreife am Sonntag gegen 1.10 Uhr ein Renault Clio aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Fahrerin in der Hindenburgstraße kontrollieren. Die 62-Jährige stieg unsicher aus ihrem Wagen aus, wollte aber nur wenig getrunken haben. Während der Blutentnahme im Krankenhaus stolperte sie mehrmals über einen Stuhl, was darauf hindeutete, dass sie doch mehr getrunken hatte als angegeben. Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung wird den tatsächlichen Alkoholisierungsgrad zeigen. Es droht ihr eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.