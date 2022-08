Autofahrerin fährt in Ravensburg auf Leichtkraftrad auf

Leicht verletzt wurde eine 55-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Kreuzung Olgastraße/Meersburger Straße in Ravensburg. Das teilt die Polizei mit und schildert die Einzelheiten des Auffahrunfalls.

Die Frau stoppte ihr Zweirad kurz nach 15 Uhr an der roten Ampel. Eine nachfolgende 56-jährige Skoda-Fahrerin fuhr mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf das Leichtkraftrad auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.