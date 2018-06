Autofahrerin erfasst26-jährigen Radler

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Ravensburg beim Abbiegen einen Radler übersehen und den Mann mit ihrem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 66-Jährige gegen 15.45 Uhr von der Meersburger Straße kommend nach rechts in die Mittelöschstraße einfahren, achtete aber nicht auf den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß zog sich der 26-jährige Radler Verletzungen zu, konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung aber bereits wieder verlassen, teilt die Polizei weiter mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.