Autofahrerin erfasst Fußgängerin in der Gartenstraße

Bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße in Ravensburg hat am Dienstag gegen 11 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin eine Fußgängerin erfasst. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Die 54-Jährige fuhr laut Polizeiangaben auf der Möttelinstraße aus Richtung Kuppelnauschule nach links in die Gartenstraße ein und übersah dabei die 25-jährige Frau, die gerade die Gartenstraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Kuppelnau überqueren wollte. Die leicht verletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Motorhaube des Autos wurde beim Zusammenprall leicht eingedellt.